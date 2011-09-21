OCU i FACUA són les associacions de consumidors més conegudes pels ciutadans

Enquestes a un total de 3.765 usuaris de setanta-cinc municipis de Barcelona, Madrid, Màlaga, Murcia, Sevilla, Toledo, València, Valladolid i Biscaia.

FACUA.org
España-21/09/2011

OCU i FACUA-Consumidors en Acció són les dues associacions de defensa dels consumidors més conegudes pels ciutadans, segons enquestes realitzades a 3.765 usuaris a nou províncies.

L’enquestes, efectuades per la Fundació FACUA per a la Cooperació Internacional i el Consum Sostenible, han tingut lloc a setanta-cinc municipis de Barcelona, Madrid, Màlaga, Murcia, Sevilla, Toledo, València, Valladolid i Biscaia.

Realitzades a través d’entrevistes telefòniques a usuaris seleccionats mitjançant mostrejos per quotes de sexe i edat en municipis triats en funció del seu nombre d’habitants, els seus resultats llancen un nivell de confiança del 95,5%.

Per províncies, OCU és reconeguda per un percentatge de consumidors que va del 32% de Barcelona al 67% d

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