Li va advertir que sol"licitaria l'embargament dels seus béns
Ono s'empassa les seves amenaces a un soci de FACUA i anul"la dues factures amb 18.000 trucades falses a línies 905
Indústria resol que en aquest cas l'usuari no ha d'abonar els rebuts, però el Ministeri segueix deixant desprotegits a la resta d'afectats pel frau massiu de les trucades errònies a 905s.
FACUA.org
España-11/08/2010
Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, la companyia de telecomunicacions Ono s’ha vist obligada a anul•lar dues factures amb 17.908 trucades falses a línies 905.
El Ministeri d’Indústria ha resolt que en aquest cas l’usuari no ha d’abonar els rebuts, però FACUA denuncia que segueix deixant desprotegits a la resta d’afectats pel frau massiu de les trucades errònies a números 905.
A través d’una empresa de gestió de cobraments, Ono va advertir a Heiko Kraft, un alemany resident a Barcelona, que si no pagava li inclouria en un registre de morosos i el portaria als tribunals, sol•licitant l’embargament dels seus béns.
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