Insistien a cobrar-li
Orange va facturar a un usuari més d'1.000 euros per una trucada de 0 segons 'realitzada' a si mateix durant un vol amb el mòbil apagat
Després de la reclamació de FACUA, la companyia ha deixat d'exigir el pagament i reconeix que es va tractar d'un error.
FACUA.org
España-02/08/2010
Orange va facturar a un usuari més d’1.000 euros per una trucada de 0 segons realitzada al seu mateix número durant un vol amb avió amb el mòbil apagat. Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, la companyia ha deixat d’exigir el pagament i reconeix que es va tractar d’un error.
Xavier S.G., de Girona, va rebre al juliol una factura d’Orange en la qual s’incloïen quatre trucades suposadament realitzades des de l’estranger aquell mateix mes, totes amb una durada de 0 segons i una de les quals pujava 1.022,71 euros (866,70 més el 18% d’IVA). A més, el destinatari de totes les trucades era el seu mateix número de mòbil.
Inicialment, l’usuari es va posar en contacte amb Orange per sol»licitar la rectific
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