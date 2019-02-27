Orange va intentar cobrar 800 euros a un usuari que va cancel·lar una portabilitat després de canviar-les condicions
Després de la reclamació de FACUA, la companyia li ha tornat els diners que va carregar al seu compte. Va començar a enviar-li factures tot i que ni tan sols li va prestar els serveis oferts.
FACUA.org
Baleares-27/02/2019
Orange ha anul·lat diversos càrrecs per un total de 819 euros que va intentar cobrar a un soci de FACUA malgrat que aquest va cancel·lar la portabilitat amb l’empresa després de ser informat que no li anaven a mantenir les condicions que li van oferir inicialment. Durant dos mesos, la companyia va fingir que l’usuari no havia anul·lat el contracte, després li va emetre una factura per l’import del telèfon intel·ligent inclòs en l’oferta tot i que l’havia retornat i després d’acceptar la baixa de la línia mòbil va seguir passant-li rebuts per la fixa.
José Arnoldo Ibáñez, resident a Palma de Mallorca, va decidir subscriure l&
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