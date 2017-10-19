Pitingo suspèn el seu concert a Barcelona: a més de les entrades, els afectats poden reclamar despeses
Amb tot just 24 hores d'antelació, l'agència de representació de l'artista s'anuncia la cancel·lació de l'esdeveniment "a causa de les circumstàncies que estan passant a Catalunya".
FACUA.org
España-19/10/2017
FACUA-Consumidors en Acció adverteix als usuaris afectats per la suspensió del concert a Barcelona de Pitingo, previst per a aquest divendres 20 d’octubre, que tenen dret a reclamar no només els diners de les entrades, sinó també totes les despeses afegides que ja hagin estat abonades, com allotjament o transport.
A poc més de 24 hores de l’esdeveniment, l’agència de representació de l’artista, ARFC Community SL, ha publicat un comunicat en què anuncia la cancel·lació del concert, que justifica «a causa de les circumstàncies que estan passant a Catalunya». L’empresa es limita a afegir que s’anunciarà «al seu moment» la nova data de lR
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