PortAventura amenaça amb impedir l'entrada als que critiquin al parc en les xarxes socials
FACUA denuncia a l'empresa davant les autoritats de consum. Les seves "normes de funcionament "també recullen que podria retirar el passi de temporada als usuaris que facin afirmacions "contràries a la moral".
FACUA.org
España-21/08/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a PortAventura davant les autoritats de consum per amenaçar als usuaris amb impedir-los l’entrada al parc d’atraccions si ho critiquen en les xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació.
FACUA ha remès aquest divendres sengles denúncies contra Port Aventura Entertainment a l’Agència Espanyola de Consumo, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) del Ministeri de Sanitat ia l’Agència Catalana del Consum, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El parc d’atraccions està ubicat a la localidad tarragonina de Vila-seca.
L’empresa ha actualitzat les «normes de func
Únete gratis para acceder a este contenido