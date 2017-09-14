BANKIA VA SER L'ENTITAT DEMANDADA
Primera sentència a Espanya que tomba diverses clàusules abusives d'un contracte hipotecari
Un jutjat de Madrid anul·la la clàusula relativa al venciment anticipat, la de l'interès de demora i les que obligaven als prestataris a fer-se càrrec dels aranzels de notari i registre.
FACUA.org
España-14/09/2017
El jutjat de Primera Instància 101 bis de Madrid, encarregat en exclusiva de les demandes per clàusules abusives en la regió, ha dictat la primera sentència en què entra al fons de l’assumpte i declara la nul·litat, i per tant la seva total expulsió del contracte, de la clàusula relativa al venciment anticipat, en virtut de la qual l’entitat financera podia donar per vençut el contracte de préstec hipotecari subscrit entre les parts davant de qualsevol tipus d’incompliment dels prestataris, per ínfim o essencial que fos l’incompliment.
En la mateixa línia, també ha declarat la nul·litat relativa als interessos de demora, en conside
Únete gratis para acceder a este contenido