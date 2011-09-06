Quins són els teus drets si et cancel"len un vol per la vaga general a Itàlia?
Les aerolínies han de garantir menjar i allotjament durant l'espera. Si el viatge ja no té sentit, han de retornar l'import íntegre del bitllet.
FACUA.org
Europa-06/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció informa que davant les cancel»lacions de vols amb origen o destinació a Itàlia per la vaga general convocada al país, les aerolínies estan obligades tant a retornar l’import íntegre dels bitllets als afectats que ho sol»licitin perquè ja no els interessa volar en el futur com a prestar-los assistència si la necessiten.
En aquest sentit, FACUA indica als afectats que si no van a volar, han de reclamar a les companyies el reemborsament del preu íntegre dels seus bitllets, inclosos suplements, recàrrecs i taxes. En cas que es neguin, han de denunciar les irregularitats davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) del Ministeri de Foment. FACUA reclama a l’organisme que controli el compliment de la normativa i sancioni de forma co
Únete gratis para acceder a este contenido