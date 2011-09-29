Reebok acorda pagar 25 milions de dòlars als seus clients per publicitat enganyosa
La marca assegurava que les sabatilles EasyTone i RunTonetonificaven i reforçaven un 28% més els músculs dels glutis i un 11% les cames.
FACUA.org
América-29/09/2011
La marca esportiva Reebok ha arribat un acord amb la Comissió Federal de Comerç d’Estats Units (FTC) pel qual es compromet a pagar 25 milions de dòlars (18,4 milions d’euros) en reemborsaments a clients.
D’aquesta forma, la companyia resol els càrrecs als quals s’enfrontava per publicitat enganyosa en dos tipus de sabatilles, segons informa la FTC en un comunicat.
Reebok assegurava en la seva campanya publicitària iniciada en 2009 que les sabatilles EasyTone i RunTone, de preus d’entre 60 i 100 dòlars, reforçaven i tonificaven les cames i els músculs dels glutis en caminar o córrer en major mesura que els calçats habituals.
No obstant això, segons la FTC aquestes afirmacions no tenen cap fonament i les al»legacions que les sabatil
Únete gratis para acceder a este contenido