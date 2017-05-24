Nul"la sensibilitat amb la situació econòmica dels usuaris
Refacturació, de cop: El rebut elèctric dels més vulnerables pot inflar aquest mes més d'un 50%
El Govern ha autoritzat a les companyies que cobrin d'una sola a vegada les tarifes que, durant tres anys, es van aplicar incorrectament per un mal càlcul en la fixació de la seva part regulada.
FACUA.org
España-24/05/2017
El rebut de la llum dels usuaris més vulnerables pot arribar a inflar més d’un 50% aquest mes de maig, adverteix FACUA-Consumidors en Acció. L’associació critica que el Govern hagi autoritzat a les elèctriques a refacturar d’un sol cop les tarifes que, al llarg de tres anys, es van aplicar incorrectament perquè el Ministeri d’Energia no va calcular bé el cost de la comercialització de l’energia elèctrica que forma part de la tarifa semirregulada (PVPC).
La refacturació que apliquen ara les elèctriques és conseqüència de tres sentències dictades pel Tribunal Suprem el 3 de novembre de 2015. L’Executiu va aprovar el model de comunicació q
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