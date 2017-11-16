La meitat d'equips de la màxima categoria els ofereixen
Reial Madrid, Barça, Atlètic ... FACUA denuncia a deu clubs de futbol de Primera pels seus telèfons 902
L'associació insta les entitats a substituir aquests números per altres gratuïts o geogràfics que no suposin sobrecost per als aficionats davant de qualsevol incidència o compra que hagin de gestionar.
FACUA.org
España-16/11/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a la meitat dels clubs de futbol de Primera Divisió, 10 dels 20, per tenir habilitades línies 902 d’alt cost a través de les que gestionen determinats serveis per als seus socis i aficionats en general, obligant a aquests a realitzar un important desemborsament cada vegada que necessiten atenció telefònica.
Els equips denunciats són Reial Madrid, Barcelona, Atlètic de Madrid, Sevilla, Reial Betis, Girona, Deportivo de la Corunya, Espanyol, Llevant i Alabès.
L’associació remetera els seus escrits a les respectives autoritats de consum autonòmiques que corresponguin a cada club segons el seu domicili: Direcció General de Comer&
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