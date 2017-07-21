Pot suposar un risc per a la salut en fomentar el consum excessiu d'alcohol
Restart: el frau de la beguda miracle que assegura reduir l'alcohol en sang i ajudar en l'embaràs
FACUA denuncia a l'empresa per atribuir als seus productes nombroses propietats miraculoses. Entre elles que "afavoreix l'equilibri mental", "millora l'activitat cerebral" i que té un efecte "afrodisíac".
FACUA.org
España-21/07/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a l’empresa Restart Drink Spain per comercialitzar de forma fraudulenta begudes a les quals atribueix una llarga llista de propietats miraculoses. La publicitat d’aquests refrescs, que es comercialitzen sota les denominacions Restart Drink i Restart Revitalizer, assegura que el seu contingut «redueix l’alcohol en sang», «afavoreix l’equilibri mental», «millora l’activitat cerebral», té un efecte «afrodisíac» i fins i tot que ajuda «al creixement de nens, adolescents i dones en gestació».
«¡¡¿Oblida la ressaca!!!» i «redueix l’alcohol en sang fins a un 30%» són dos dels reclams utilitzats per l’empresa
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