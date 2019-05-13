Revenda: Després de la denúncia de FACUA, Catalunya obre expedient sancionador a una filial de Ticketmaster
Hores després de sortir a la venda, la web de la plataforma anunciava que les entrades estaven esgotades i les oferia per fins al triple del seu preu original.
FACUA.org
España-13/05/2019
Després de la denúncia presentada per FACUA-Consumidors en Acció el novembre de 2016, l’Agència Catalana de Consum ha incoat expedient sancionador a una filial de Ticketmaster per dedicar-se a la revenda d’entrades d’espectacles. Durant anys, la plataforma propietat del grup multinacional Live Nation Entertainment ha desenvolupat aquest negoci paral·lel malgrat que està prohibit expressament per la legislació de les comunitats autònomes on tenien lloc els esdeveniments.
En repetides ocasions, el dia que Ticketmaster treia a la venda les entrades de concerts amb gran demanda de públic, la seva plataforma web fallava durant hores per a, immediatament després, indicar que ja s’havien venut
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