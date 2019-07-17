'Roaming' fora de UE: FACUA recorda que el topall de facturació és de 60 euros
L'associació adverteix que les telecos tenen un límit de facturació per defecte i només si hi ha una autorització expressa de l'usuari es pot sobrepassar i continuar oferint el servei.
FACUA.org
España-17/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció recorda als usuaris que tinguin previst viatjar fora de la Unió Europea que el topall de cobrament per roaming en països extracomunitaris és de 60,50 euros (50 més IVA). Aquesta quantitat és el límit de facturació, establert així en la normativa del sector. Quan se sobrepassa, les operadores estan obligades a bloquejar els serveis i només poden reactivar-los si els consumidors ho autoritzen expressament.
L’associació està rebent nombroses queixes d’usuaris, per irregularitats en el cobrament de roaming fos de la UE, per estar rebent factures en les quals se superen els 60,50 euros per serveis de roaming. FACUA recomana als afectats qu
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