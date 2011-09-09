Ryanair deixa il"legalment en terra a embarassades que no presentin informe del seu ginecòleg en anglès
FACUA recorda a les afectades que tenen dret a compensacions econòmiques més el pagament del nou bitllet i les despeses addicionals.
FACUA.org
España-09/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció alerta que Ryanair està deixant il»legalment en terra a passatgeres embarassades que no presentin una carta en anglès del seu ginecòleg en la qual es declari que l’embaràs no presenta complicacions i es confirmi la data probable de part.
FACUA denunciarà en els propers dies davant les autoritats competents en considerar que aquesta pràctica és una clàusula abusiva en exigir que el document es present en una llengua no oficial de l’Estat.
Concretament, la companyia recull en les seves condicions que «per a embarassos individuals sense complicacions, Ryanair restringeix els viatges més enllà de la setmana 36, i per als embarassos de bessons, etc, més enllà de la setmana 32. Una vegada el seu embaràs ha entrat en la setmana 28,
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