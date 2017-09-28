MILERS DE TRAJECTES CANCEL·LATS EN ELS PRÒXIMS MESOS
Ryanair fa negoci amb les seves cancel·lacions: aplica un càrrec il·legal per reubicar en altres vols
FACUA denuncia que la falta de contundència sancionadora de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria afavoreix que s'incrementen les irregularitats de l'aerolínia.
FACUA.org
España-28/09/2017
L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), dependent del Ministeri de Foment, ha recordat a tots els passatgers que estiguin afectats per les cancel·lacions de vols que està realitzant Ryanair, que la companyia aèria no pot cobrar cap despesa de gestió per triar l’opció de reubicació en un altre vol.
L’aerolínia, mentrestant, segueix sumant irregularitat. FACUA-Consumidors en Acció lamenta que la manca de contundència sancionadora d’Aesa estigui portant a l’aerolínia a fer n
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