Sabadell torna 800 euros a una sòcia de FACUA per 21 reclamacions de descoberts que mai li va fer
Li va estar aplicant les comissions al llarg de quatre anys malgrat que en cap dels casos es va posar en contacte amb ella.
FACUA.org
España-20/02/2019
Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, Banc Sabadell ha tornat 786 euros a una usuària a la qual durant quatre anys va estar cobrant comissions per reclamacions de descoberts que mai li va realitzar.
Maria G. F., resident a Astúries, va formalitzar el desembre de 2015 un contracte de compte amb Banc Sabadell en la modalitat «Estalvi Expansión«. Recentment, va descobrir que l’entitat li havia fet fins a 21 c
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