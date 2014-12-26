Sancionen dos bancs perquè les càmeres de seguretat gravaven part de la via pública
L'Audiència Nacional multa a La Caixa amb 20.000 euros i al Banc Popular amb 40.001 euros per recollir imatges indegudes.
FACUA.org / Europa Press
España-26/12/2014
L’Audiència Nacional ha condemnat a La Caixa amb 20.000 euros i al Banc Popular amb 40.001 euros per recollir imatges indegudes amb les seves càmeres de seguretat.
En el cas de Caixabank, són quatre de les set càmeres instal·lades a l’oficina del carrer José Manuel Murguía d’A Corunya. Les imatges preses registraven, a més dels accessos a l’establiment, part de l’espai públic sota els porxos.
La sentència recull que incloïa «a clients i a terceres p
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