Sanitat endureix les recomanacions de consum d'hortalisses, peixos i crustacis
Pel seu alt contingut en metalls pesats i els seus efectes sobre la salut.
FACUA.org
España-30/06/2011
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), dependent del ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, ha endurit les recomanacions sobre el consum d’hortalisses, crustacis i peixos pel seu elevat contingut en mercuri (grans peixos), cadmi (crustacis) i nitrats (hortalisses).
Segons una informació del diari El País, la Aesan recomana ara que embarassades i menors de tres anys no consumeixin gens de peix espasa, tauró o tonyina vermella, i que els nens de 3 a 12 anys no superin els 50 grams a la setmana.
Això de deu al fet que les grans espècies, situades a la part alta de la cadena tròfica del mar, acumulen en els seus teixits grassos el mercuri que absorbeixen de les seves preses en la seva forma més tòxica (metilmercuri).
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