Sanitat retira diverses marques de cremes per incloure substàncies farmacològicament actives
Les marques afectades són Tempovatecream, Pop popular cream i Pop popular gel.
FACUA.org
España-06/09/2011
L’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (Aemps), dependent del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, ha retirat del mercat les cremes Tempovatecream, Pop popular cream i Pop popular gel perquè inclouen en la seva composició clobetasol i betametasona, substàncies farmacològicament actives.
La retirada s’ha produït després de la informació facilitada per l’Agència Valenciana de Salut sobre la comercialització de determinats productes que inclouen en la seva composició clobetasol i betametasona, la qual cosa els conferiria la consideració legal de medicaments, segons l’establert en l’article 8 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
Clobetasol i betam
Únete gratis para acceder a este contenido