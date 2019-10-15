Sentència del 'procés': Els afectats per cancel·lacions poden reclamar a les aerolínies

FACUA adverteix que les companyies no han d'abonar les compensacions directes que fixa el reglament europeu però sí que assumir les despeses en menjar, beguda i allotjament que necessitin els passatgers.

FACUA.org
España-15/10/2019

FACUA-Consumidors en Acció informa els passatgers afectats per cancel·lacions de vols en l’aeroport del Prat a conseqüència de les mobilitzacions que s’han produït a Catalunya per la sentència del procés tenen dret a reclamar a les aerolínies.

Així, els passatgers poden exigir no sols la devolució de l’import dels seus bitllets o la reubicació en altres vols, sinó també que les aerolínies els abonin el menjar i beguda que hagin de comprar durant l’espera i, de no ser residents a Barcelona, l’allotjament en hotels.

L’associació recorda que es tracta d’una obligació d’assistència que tenen les companyies, establert

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