AQUESTA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM FIXA DOCTRINA LEGAL
Sentència del Suprem: FACUA insta les CCAA a no eludir la seva obligació de multar clàusules abusives
El TS sentència que l'Administració ha de sancionar la utilització de clàusules abusives en els contractes sense esperar que hi hagi un pronunciament judicial previ sobre dit abús.
FACUA.org
España-31/10/2017
FACUA-Consumidors en Acció valora molt positivament la recent sentència del Tribunal Suprem que fixa com a doctrina legal que l’Administració pot, i deu, sancionar la utilització de clàusules abusives per part de qualsevol empresa, «sense necessitat de prèvia declaració judicial de l’ordre civil» sobre l’abús d’aquestes clàusules.
Aquesta sentència de la Sala Tercera del Contenciós-Administratiu, del Suprem, de la qual ha estat ponent la magistrada Pilar Teso, ve a donar la raó a la Junta d’Andalusia, que va recórrer la sentència d
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