Previstos a Bilbao, Madrid, La Corunya i dos a Barcelona
Shakira anul·la els seus concerts per problemes vocals: els fans amb entrades poden reclamar diners i despeses
FACUA recorda que la cancel·lació de les actuacions programades a Espanya és causa per exigir a la promotora, Last Tour, la devolució de les passades, així com els bitllets o hotel abonats per avançat.
FACUA.org
España-15/11/2017
FACUA-Consumidors en Acció recorda a tots els seguidors de Shakira que hagin adquirit entrades per als concerts de la cantant a Espanya que poden reclamar després de la suspensió de tota la gira anunciada per l’artista a causa d’un problema de salut en les seves cordes vocals.
La seqüència de concerts de Shakira a Espanya, emmarcada dins de la seva gira mundial El Dorado, s’anava a desenvolupar en tot just un parell de dies: Bilbao (17 de novembre), Madrid (19 novembre), la Corunya (23 de novembre) i, per partida doble, Barcelona (25 i 26 de novembre).
«A finals d’octubre, al final dels meus assajos, vaig sentir una ronquera inusual que m’impedia cantar. Els metges
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