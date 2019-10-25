Si et demanen aportar 33 euros per WhatsApp per a un sistema solidari, no reenviïs el missatge: és un frau
L'Oficina de Seguretat de l'Internauta alerta d'una estafa piramidal en la qual es promet l'abonament de 1.848 euros si prèviament es donen 33 a la persona que t'indiquen i es convida a dos amics a participar.
FACUA.org
España-25/10/2019
L’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) alerta d’un frau viral, principalment a través del servei de missatgeria WhatsApp, pel qual es convida a l’usuari a participar en un intercanvi de diners col·lectius aportant pocs euros. En concret, la víctima rep un missatge amb un enllaç a un vídeo en el qual s’afirma que si es lliuren 33 euros i es convida a dues persones, es reben més de 1.800 euros transcorreguts vuit dies.
El funcionament és simple: l’enllaç del missatge redirigeix a una web amb un vídeo en el qual una noia explica, en primer lloc, que no es tracta de cap engany ni estafa piramidal sinó d’un sistema solidari en el qual uns usuaris fan regals a uns altre
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