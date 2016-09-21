Diferències de fins al 350,2% en la baixada de bandera
Tarragona i Sant Sebastià repeteixen com les ciutats amb taxis més cars de les 52 analitzades per FACUA
La majoria mantenen les tarifes vigents l'any passat. Tan sols vuit ciutats han apujat els preus.
FACUA.org
España-21/09/2016
Tarragona i Sant Sebastià tornen a ser les ciutats amb taxis més cars, d'acord a l'anàlisi duta a terme per FACUA-Consumidors en Acció (veure taules). En l'estudi, que inclou a 52 ciutats espanyoles, l'associació ha detectat que la majoria de les ciutats han congelat les tarifes del 2015. Així, tan sols vuit de les 52 han apujat els preus.
Tarragona i Sant Sebastià lideren el rànquing de ciutats més cares quant a serveis de taxi des de fa cinc anys. Aquest any apareixen seguides de Pamplona, ciutat que també sol ocupar un lloc entre les més cares amb freqüència. Per contra, les tarifes més baixes tornen a correspondre aquest any a Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (Lanz
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