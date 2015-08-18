Tarragona, Sant Sebastià, Girona i Pamplona, ​​els taxis més cars de les 45 ciutats analitzades per FACUA
L'associació es mostra contrària a encarir el servei en les nits dels caps de semana ja que s'apliquin tarifes fixes amb destinació als aeroports.
FACUA.org
España-18/08/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat un estudi sobre les tarifes dels taxis de quaranta-cinc ciutats (veure taules) en 2015 que revela diferències de fins al 131,7% en viatges de similars característiques.
Tarragona és la ciutat amb les tarifes més elevades, tot i haver baixat les tarifes un 4,9% de mitjana en els nou recorreguts analitzats per FACUA, seguida de Sant Sebastià, Girona i Pamplona. Les més baixes són les de Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (Lanzarote) i Les Palmes de Gran Canària.
Les majors diferències per trajecte es troben en els desplaçaments diürns més curts (baixada de bande
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