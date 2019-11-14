Tarragona, Sant Sebastià i Vitòria repeteixen com les ciutats amb les tarifes de taxi més cares en 2019
30 de les 51 ciutats han aplicat pujades en algunes de les seves tarifes. L'increment mitjà ha estat de l'1,6%.
FACUA.org
España-14/11/2019
Tarragona, Sant Sebastià i Vitòria repeteixen com les ciutats espanyoles amb les tarifes de taxi més cares, segons l’estudi que FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat en 2019 comparant els preus d’aquest servei en un total de 51 ciutats. En l’extrem oposat se situen, una vegada més, Las Palmas de Gran Canaria i Ceuta. En la península, Cadis torna a repetir com la ciutat en la qual les tarifes vigents del taxi són més barates (vegeu taules).
30 de les 51 ciutats analitzades per FACUA han experimentat augments en alguna de les seves tarifes. La puj
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