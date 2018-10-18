Tarragona, Vitòria i Sant Sebastià són les ciutats més cares per agafar un taxi de les 52 analitzades per FACUA
La ciutat catalana repeteix per tercer any com la que té els preus més alts. Gairebé la meitat de municipis han pujat les seves tarifes en 2018, després de diversos anys en què no van aplicar cap increment.
FACUA.org
España-18/10/2018
Tarragona, Vitòria i Sant Sebastià són les ciutats espanyoles amb les tarifes de taxi més cares el 2018, segons l’estudi que FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat comparant els preus d’aquest servei en un total de 52 ciutats. La ciutat catalana repeteix per tercer any consecutiu com el municipi amb el servei de taxi més car. A l’extrem oposat se situen Arrecife, Las Palmas de Gran Canària i Ceuta. A la península, Cadis torna a repetir com la ciutat en la qual les tarifes vigents del taxi són més barates (vegeu taules).
L’estudi compara sistemes tarifaris complexos i molt difer
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