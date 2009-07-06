Tràfic incrementarà el nombre de controls de alcoholemia a l'estiu
Más de 19.000 conductors han estat detinguts en els últims dotze mesos per triplicar la taxa màxima permesa d'alcohol al volant.
FACUA.org
España-06/07/2009
La presència de controls de alcoholemia en les carreteres s’intensificarà a partir d’aquest dilluns 6 de juliol com part d’una campanya de la Direcció general de Tràfic que es desenvoluparà fins al dia 19 de juliol per a dissuadir als conductors que beguin abans de pujar-se a un cotxe.
Segons ha anunciat el director general de Tràfic (DGT), més de 19.000 conductors han estat detinguts en els últims dotze mesos per triplicar la taxa màxima d’alcohol i 1.250 persones estan en la presó per reincidir en el consum de begudes alcohòliques i asseure’s al volant, unes xifres que la DGT vol combatre aquest estiu.
Per a això, Tràfic va a centrar les campanyes de juliol i agost en el control de l’alcohol, ja que, encara que el percentatge de cond
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