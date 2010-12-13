Tràfic intensificarà els controls d'alcoholèmia diaris durant les festes nadalenques
Es tracta d'una mesura presa per a un període en el qual augmenta el consum de begudes alcohòliques com a conseqüència dels menjars i sopars de celebració.
FACUA.org
España-13/12/2010
La Direcció general de trànsit (DGT) ha engegat des d’aquest dilluns una nova campanya de conscienciació i control de consum d’alcohol entre els conductors en la qual es realitzaran 20.000 controls d’alcoholèmia diaris en les carreteres espanyoles.
Segons ha informat la DGT, es tracta d’una mesura presa amb motiu de les festes, període en el qual augmenta el consum de begudes com a conseqüència de l’augment de menjars i sopars de celebració.
Així, la DGT ha assenyalat que l’Agrupació de Tràfic de la Guàrdia Civil intensificarà els controls establint més d’1.000 punts de control i ha apuntat que els controls no es realitzaran només a les nits, sinó també en horaris propers a la finalització dels menjars.
Segons ha expli
Únete gratis para acceder a este contenido