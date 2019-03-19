Transparència: Aquests van ser els ingressos de FACUA i les seves organitzacions territorials durant 2018
No accepten diners d'empreses privades ni partits polítics. Les quotes ordinàries dels socis van suposar 2,1 milions, més del doble dels 996.000 euros de subvencions i convenis amb entitats públiques.
FACUA.org
España-19/03/2019
Els ingressos de FACUA-Consumidors en Acció i les seves organitzacions territorials durant 2018 procedents de les quotes ordinàries dels seus socis van representar més del doble del que van rebre a través de subvencions i convenis amb entitats públiques. Els socis van aportar 2,1 milions d’euros, davant 996.000 euros de diners públics rebuts per al desenvolupament d’accions de defensa dels drets dels usuaris: formació, assessorament, impuls de la millora de la legislació i accions de lluita contra el frau.
Després de la celebració de la seva Assemblea General, que tindrà lloc aquest dissabte 23 de març, FACUA publicarà la seva memòria 2018, com també ho faran cadas
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