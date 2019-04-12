Transparència: FACUA publica la seva'Memòria 2018' amb el seu balanç d'actuacions i els seus comptes anuals
Després de la celebració de la seva Assemblea General, l'associació compleix un any més amb el seu compromís de transparència.
FACUA.org
España-12/04/2019
Després de l’aprovació dels seus balanços d’activitats i econòmic en l’Assemblea General celebrada el passat 23 de març a Sevilla, FACUA-Consumidors en Acció compleix un any més amb el seu compromís de transparència i publica la Memòria 2018.
El document es pot descarregar a l’enllaç FACUA.org/memoria. Les memòries anuals de l’associació, que publica a la seva web des de 2013, recullen entre altres dades els seus comptes i informació sobre les campanyes desenvolupades, els seus estudis de mercat, activitats
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