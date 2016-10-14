LA COMPANYIA SEGUEIX SALTANTSE-SE LA LEGISLACIÓ DE PROTECCIÓ Als CONSUMIDORS
#TwitterCensura el compte d'@facua per un tuit en el qual denunciava una estafa
El missatge que ha donat origen al bloqueig del compte revelava una línia 807 i un mòbil des dels quals s'estava intentant estafar a desenes de milers d'usuaris. El tuit té més de dos anys.
FACUA.org
España-14/10/2016
Twitter ha bloquejat en la nit del passat dijous el compte de FACUA-Consumidors en Acció. La xarxa social ha comunicat a @facua que un de els seus tuits vulnera les regles de la companyia, per la qual cosa ha procedit a impedir-li l’ús de la mateixa fins que fos esborrat. El compte ja ha estat desbloquejada.
«Hola, FACUA. El teu compte, @facua, ha estat bloquejada». Aquest és el tex
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