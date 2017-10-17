Una altra multa ridícula de la Junta a la banca pel frau de les clàusules sòl: 2,4 milions a Caixabank
FACUA Andalusia critica l'última i vergonyosa concessió del Govern andalús a les entitats financeres. Fins a la data són vuit les sancionades, de les 20 que la federació va denunciar fa ja quatre anys.
FACUA.org
Andalucía-17/10/2017
FACUA Andalusia critica la ridícula multa de 2,4 milions d’euros imposada per la Junta d’Andalusia a Caixabank, el vuitè banc sancionat les clàusules sòl quatre anys després de les denúncies presentades per la federació de consumidors davant l’autoritat autonòmica de consum.
La Junta ha tornat a imposar una sanció d’una quantia insignificant pel macrofrau de les clàusules sòl, denuncia FACUA A
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