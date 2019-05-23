Una fallada en Windows mostra la pantalla d'error quan s'intenta restaurar l'equip després d'actualitzar-lo
Ni tan sols reiniciant l'equip es podrà arreglar aquest problema en Windows 10, ja que la pantalla continuarà blava impedint l'encès normal de l'ordinador.
Europa Press
Internacional-23/05/2019
La restauració dels equips després d’actualitzar Windows 10 pot donar lloc a una fallada en l’ordinador que mostrarà un missatge d’error i impedirà el funcionament habitual de l’equip. Microsoft ha detectat aquesta avaria i ha localitzat el problema en la re iniciació de l’equip després de restaurar-lo i la incompatibilitat dels arxius d’una versió i una altra.
El problema detectat és que el programari de Windows 10 no permet realitzar una restauració de l’equip des d’un punt d’anterior del sistema després d’instal·lar una actualització en qualsevol ordinador net de virus. Després d’instal·lar les noves actualitzacions
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