FACUA CRITICA LA FALTA DE RESPECTE D'INDÚSTRIA Al MOVIMENT DE CONSUMIDORS
Una pujada de la llum del 10% encariria més de 60 euros anuals el rebut de l'usuari mitjà
Segons les anàlisis de FACUA, la pujada acumulada en només tres anys i mitjà representaria més d'un 48%.
FACUA.org
España-24/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció adverteix que una pujada de la llum del 10% encariria més de 60 euros anuals el rebut de l’usuari mitjà. En només tres anys i mitjà, la factura anual acumularia una pujada superior als 220 euros, més d’un 48%.
Les anàlisis de FACUA posen de manifest que un usuari amb una potència contractada de 4,4 kW i un consum mensual de 270 kWh (la mitjana a Espanya segons posa de manifest els informes de la CNE) paga avui 51,30 euros mensuals (impostos inclosos).
Si el Ministeri d’Indústria apliqués una pujada del 10% al gener, l’usuari mitjà passaria a abonar 56,43 euros mensuals, 5,13 euros més que en l’actualitat. La pujada acumulada pel que fa a la tarifa vigent al juliol de 2007, quan l’usuari mitjà pagava 38,07 eu
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