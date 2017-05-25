L'Objectiu és que acceptin a cegues, sense que cap expert pugui aconsellar-los
"Vaig dir que volia emportar-me l'oferta del banc per veure-la amb FACUA i van amenaçar de trucar a seguretat"
FACUA alerta que les entitats intenten prendre el pèl als usuaris amb ofertes parany quan reclamen la devolució de la clàusula terra.
FACUA.org
España-25/05/2017
«Quan vaig dir que no signaria l’oferta del banc, perquè volia estudiar-la amb FACUA, van amenaçar de trucar a seguretat«, denuncia un soci de l’organització. «El director de l’entitat havia intentat convèncer-me que renunciés a reclamar els 15.000 euros que m’havien cobrat de més amb la clàusula sòl a canvi d’acceptar la tercera part, que ni tan sols em lliurarien en metàl·lic, i reduir-me els interessos a partir d’ara. Felicitats, hem decidit invertir en vostè, però això ha de ser confidencial, em va dir«.
FACUA-Consumidors en Acció alerta de les nombroses preses de pèl de les que estan sent objecte els usuaris de tot Espanya
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