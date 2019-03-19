Vodafone, condemnada a indemnitzar amb 6.000 euros a un usuari al qual va incloure en una llista de morosos
La sentència considera que es va vulnerar de manera "infundada i arbitrària" el dret a l'honor del demandant al "no tenir coneixement ni ser requerit de pagament".
Europa Press
Cantabria-19/03/2019
El Jutjat de Primera Instància número 1 de Medio Cudeyo (Cantàbria) ha condemnat a l’empresa Vodafone a indemnitzar un client amb 6.000 euros per vulneració del seu dret a l’honor a l’incloure-ho de forma irregular a una llista de morosos per un deute no reclamada de 245 euros, derivada de serveis dels quals s’havia donat de baixa.
La decisió, contra el qual es pot interposar recurs d’apel·lació, estima la demanda interposada pel client i imposa les costes a la companyia de telefonia.
Segons consta en la sentència, el client va contractar amb la companyia els serveis de telèfon fix, ADSL, televisió i dues línies de mòbils en 2016, però es va donar de bai
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