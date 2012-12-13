4 de cada 10 usuaris que demanen la baixa segueixen rebent factures
Vodafone és la companyia de mòbil pitjor valorada pels seus clients, segons l'última enquesta de FACUA
El 98% dels usuaris considera que les autoritats protegeixen poc o gens els seus drets enfront dels abusos i fraus del sector.
FACUA.org
España-13/12/2012
Vodafone és la companyia de mòbil pitjor valorada pels seus clients, segons l’última enquesta de FACUA Vodafone és l’operador mòbil pitjor valorat pels seus clients.
És una de les conclusions de la 6ª Enquesta als usuaris sobre la qualitat de les companyies de telecomunicacions mòbils realitzada per FACUA-Consumidors en Acció (veure taula).
Només el 2% dels enquestats creu que les autoritats protegeixen bé els seus drets davant els abusos i fraus de les companyies de mòbils. Enfront del 65% que considera que no els protegeixen gens i el 34% que opina que ho fan poc.
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