¿Vodafone et va cobrar per alliberar el teu mòbil? Suma't gratis a la demanda col·lectiva
Fins a l'1 de juny, tots els usuaris afectats per aquest frau poden personar-se en la causa oberta al Jutjat Mercantil 1 de La Corunya per recuperar els diners.
FACUA.org
España-11/05/2015
FACUA-Consumidors en Acció insta els usuaris de tot Espanya als quals Vodafone hagi cobrat qualsevol quantitat pel desbloqueig dels seus telèfons mòbils a què es sumin de forma gratuïta a la demanda col·lectiva oberta al Jutjat del Mercantil número 1 de La Corunya.
FACUA ha posat a disposició dels afectats un formulari per personar-se en la demanda, per al que tenen de termini fins a l’1 de juny, que poden descarregar a la pàgina web
FACUA.org/DemandaColectivaVodafone en:
– Format .pdf
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