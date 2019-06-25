Vodafone, la companyia de telecos que pitjor tracta als usuaris segons el 46% dels enquestats per FACUA
Més d'11.000 consumidors han participat en un sondeig realitzat per l'associació a través del seu compte de Twitter.
FACUA.org
España-25/06/2019
Vodafone és la companyia de telecomunicacions que pitjor tracta als usuaris segons el 46% dels enquestats per FACUA-Consumidors en Acció.
Més d’11.000 consumidors han participat en el sondeig, realitzat per l’associació a través del seu compte de Twitter (@facua), la segona amb major nombre de seguidors dins del moviment de consumidors en l’àmbit mundial -després de la de l’estatunidenca Consumer Reports-.
Gairebé la meitat dels participants ha triat a Vodafone en resposta a la pregunta «quina teleco us ha tractat pitjor?». En el sondei
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