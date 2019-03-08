Vodafone, obligada a tornar a un usuari els 300 euros que li va cobrar per la seva itinerància "sense cost" a EEUU
FACUA va portar el cas a arbitratge i el laude ha donat la raó al seu soci. A la seva web, la companyia assegura que és un servei gratuït per a totes les altes anteriors al 20 de maig de 2018.
FACUA.org
Cantabria-08/03/2019
Vodafone va cobrar 332 euros a un soci de FACUA-Consumidors en Acció per fer ús del roaming durant un viatge als EUA fa dos anys malgrat que a la seva web assegura que en aquest territori és un servei «sense cost» per a tots els usuaris que portin d’alta des d’abans del 20 de maig de 2018. L’associació va portar el cas a arbitratge i un laude de la Junta Arbitral de Consum de Cantàbria ha obligat la companyia a tornar tots els diners a l’afectat.
José Luis Ruiz, resident a Santander, tenia la seva línia amb Vodafone des de 2014, per la qual cosa complia el requisit establert per poder utilitzar-la en EUA amb les mateixes tarifes que a Espanya. Després de rebre fins a tres fac
Únete gratis para acceder a este contenido