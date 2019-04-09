Vodafone, triada pels consumidors com La Pitjor Empresa de l'Any
En la 10a edició dels premis que organitza FACUA des de 2010. Endesa ha quedat en segon lloc en les votacions.
FACUA.org
España-09/04/2019
Vodafone ha estat escollida La Pitjor Empresa de l’Any pels consumidors. La filial a Espanya de la multinacional britànica ha rebut el 36% dels vots en la 10a edició dels premis que convoca FACUA-Consumidors en Acció. Al costat d’ella estaven nominades BBVA, Ryanair i la guanyadora de l’any passat, Endesa, que en aquesta ocasió ha estat la segona més votada, amb el 30%.
És el primer any que Vodafone rep aquest guardó i el setè en què estava nominada. Es tracta d’un esdeveniment que des de 2010 FACUA llança cada any per censurar els greus abusos que es produeixen en el mercat i promoure pràctiques més responsables en les relacions entre les empreses, els usuaris i les organi
Únete gratis para acceder a este contenido