FACUA te ayuda a solicitar la prórroga de tu contrato del alquiler

Si tu contrato de alquiler expira antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir una prórroga automática en los mismos términos y condiciones que tienes actualmente. Es urgente que la solicites, porque es muy posible que las derechas tumben en el Congreso la norma que te reconoce ese derecho. Utiliza el modelo que puedes descargar en este enlace.

El pasado 22 de marzo entró en vigor la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de actualización anual del precio al 2% con el Real Decreto-ley 8/2026 impulsado por el Gobierno para hacer frente a la escalada de precios a raíz del conflicto en Oriente Medio.

Según recoge este decreto, la extensión de hasta dos años de duración – o tres en caso de zona tensionada – “deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador”, salvo que se trate de un alquiler de habitaciones o de temporada, es decir, de menos de un año de duración. O salvo que el casero necesite la vivienda para que vivan en ella él, sus padres, hijos o su expareja si hay una sentencia firme de separación o divorcio.

Este RDL estará en vigor hasta que pase por el Congreso de los Diputados, donde deberá ser validado o rechazado por la Cámara Baja. Dicha votación se prevé para finales del mes de abril.

Durante las semanas que durará el proceso de convalidación, los efectos de la norma se extenderán a todos los contratos de alquiler que finalizan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

En cuanto a los topes de la actualización de los alquileres, la norma establece un límite del 2% para aquellos contratos firmados entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, con el fin de proteger a los inquilinos frente la subida del IPC.

Ese tope extraordinario del 2% como máximo será de obligatorio cumplimiento para aquellos arrendadores que sean grandes tenedores. En caso de ser pequeños propietarios, el texto recoge que «el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser superior al 2%».

¿Cómo pedir una prórroga del contrato?

Es el propio inquilino quien tiene que solicitar dicha prórroga por escrito (burofax, correo electrónico certificado, etcétera) a su arrendador.

Si tienes dudas sobre cómo reclamar o quieres recibir asesoramiento para realizar este trámite puedes dirigirte a cualquiera de las oficinas que FACUA tiene en las diferentes comunidades autónomas o contactar a través del teléfono 688 954 954. Puedes descargar nuestro modelo rellenable para solicitar la prórroga de tu alquiler en este enlace.