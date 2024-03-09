Únete a la campaña de FACUA contra la proliferación descontrolada de viviendas turísticas

El crecimiento descontrolado que está experimentando la vivienda turística genera graves perjuicios: provoca el encarecimiento del alquiler, expulsando de los barrios a sus habitantes tradicionales y deteriora la convivencia de los vecinos. El aumento de los pisos para alquiler turístico en los centros de las ciudades está encareciendo el precio de los alquileres para residencia habitual y termina expulsando a los vecinos de estas zonas, gentrificando los barrios, destruyendo la imagen, la cultura y la tradición de estos entornos urbanos e impidiendo que se garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda. La convivencia en los barrios con alto número de viviendas turísticas también

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