Consumidores en acción

Boletín número 5
03/11/2008

La CMT propone que el primer operador que despliegue fibra óptica dentro de un edificio comparta los recursos con el resto

Telefónica intentó cobrar a un usuario más de 1.200 llamadas que no había realizado

Portugal nacionalizará el BNP tras alcanzar 700 millones de pérdidas

La Comunidad de Madrid ha impuesto este año 710 sanciones por incumplimientos de la Ley del tabaco

El Gobierno chino asegura que acabará con la "oscura" industria que añade melamina en la comida para animales

FACUA reclama que se vigile el cumplimiento del nuevo reglamento sobre el sector aéreo para que no quede en 'papel mojado'

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