Consumidores en acción
Boletín número 5
03/11/2008
La CMT propone que el primer operador que despliegue fibra óptica dentro de un edificio comparta los recursos con el resto
Telefónica intentó cobrar a un usuario más de 1.200 llamadas que no había realizado
Portugal nacionalizará el BNP tras alcanzar 700 millones de pérdidas
La Comunidad de Madrid ha impuesto este año 710 sanciones por incumplimientos de la Ley del tabaco
El Gobierno chino asegura que acabará con la "oscura" industria que añade melamina en la comida para animales
FACUA reclama que se vigile el cumplimiento del nuevo reglamento sobre el sector aéreo para que no quede en 'papel mojado'
FACUA
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