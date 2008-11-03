La CMT propone que el primer operador que despliegue fibra óptica dentro de un edificio comparta los recursos con el resto
La Comisión realizará una consulta pública sobre el tema.
FACUA.org
España-03/11/2008
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha propuesto que el primer operador que despliegue su red de fibra óptica en el interior de un edificio tenga que compartir los recursos emplazados para alcanzar las viviendas de los usuarios (cajas terminales, acometidas verti