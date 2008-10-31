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FACUA reclama que se vigile el cumplimiento del nuevo reglamento sobre el sector aéreo para que no quede en 'papel mojado'

Recuerda que la legislación española ya imponía algunas de las obligaciones de la normativa europea, pero su incumplimiento sigue a la orden del día.

FACUA.org
Europa-31/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Instituto Nacional del Consumo, la Dirección General de Aviación Civil y las comunidades autónomas que vigilen el cumplimiento del nuevo reglamento europeo sobre servicios aéreos para que no quede en papel mojado. L

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