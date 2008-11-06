Consumidores en acción
Boletín número 8
06/11/2008
FACUA denuncia la emisión de un 'spot' de Asturiana por vulnerar la legislación que regula los contenidos publicitarios en televisión
FACUA y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía firman un convenio de colaboración
Las eléctricas elevaron un 134% sus beneficios hasta septiembre
Competencia incoa expediente sancionador a la Asociación Dental Española
FACUA
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