Consumidores en acción

Boletín número 8
06/11/2008

FACUA denuncia la emisión de un 'spot' de Asturiana por vulnerar la legislación que regula los contenidos publicitarios en televisión

FACUA y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía firman un convenio de colaboración

Las eléctricas elevaron un 134% sus beneficios hasta septiembre

Competencia incoa expediente sancionador a la Asociación Dental Española

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