FACUA denuncia la emisión de un 'spot' de Asturiana por vulnerar la legislación que regula los contenidos publicitarios en televisión
En él, un niño recrimina a su madre que no le compre leche de la marca.
FACUA.org
España-06/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) la emisión de un spot de Central Lechera Asturiana al considerar que vulnera la legislación que regula los contenidos publicitarios en televisión.